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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası

İHA

Bingöl’de "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası

Bingöl’de "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Vali Kadir Ekinci, sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı.
İçişleri Bakanlığınca trafikte güvenliğin önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de devam ediyor. Bu kapsamda Vali Kadir Ekinci, Çapakçur Köprüsü mevkiinde yapılan denetime katılarak sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı.
Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ekinci, emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.
Vali Ekinci, “Kampanyamızın amacı trafikte emniyet kemeri uygulamasına dikkat çekmek. Bu uygulamayı yaygınlaştırmaktır. Özellikle geniş kesimlerden destek almak istiyoruz bu çerçevede ve insanımıza kalıcı bir hareket olarak hayatına girmesini istiyoruz. Malumunuz olduğu üzere trafikte emniyet kemeri takmak ölümlü kaza oranlarında ölümü yüzde 45, ağır yaralanmaları yüzde 60 oranında engellemektedir. Dolayısıyla böylesine önemli bir istatistiği hakikaten unutmamız gerekiyor. Bizlerde insanımıza duyduğumuz sevgi, saygı ve muhabbetle birlikte bu uygulamanın hayatımızda kalıcı bir davranış olması için kampanyamızı Bingöl’de devam ettiriyoruz. İnşallah tüm Bingöllü kardeşlerim bugün gördüğümüz gibi hassasiyetlerini devam ettirir. Mutlu, huzurlu yarınlar için çocuklarımız, yaşlılarımız ve tüm ailelerimizin geleceği için emniyet kemeri hayatımızın bir parçası olur. Trafik dikkat ister, dikkat hayat kurtarır. Tüm sürücülerimizden özel ricamız emniyet kemerine lütfen dikkat etsinler. Çünkü hayat bi hareketlerine bakar” dedi.

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