Bingöl’de otomobilin tekerine sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir otomobilin tekerine sıkışan yavru köpek, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Genç ilçesinde soğuk havadan korunmak için yavru bir köpek, park halindeki bir otomobilin tekerine girdi. Tekere sıkışan yavru köpeği araç sahibi fark etti. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla otomobilin tekeri sökülerek sıkışan köpek kurtarıldı.
Tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.