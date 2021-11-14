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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl depremlerinde hayatını kaybedenler için fidan dikildi

İHA

Bingöl depremlerinde hayatını kaybedenler için fidan dikildi

Bingöl Doğal Afet Gönüllüleri Derneği (BİNDAG), 1971 ve 2003 depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına bin adet fidan dikimi gerçekleştirdi.
BİNDAG, Organize Sanayi Bölgesi’nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte, 1971 ve 2003 Bingöl depremlerinde hayatlarını kaybedenler anısında bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi.
Etkinlik ile ilgili açıklama yapan BİNDAG Başkanı Semiramis Karaarslan, “Ormanlarımız doğal hayatı koruyan, doğal hayatın içinde barındığı ortamları sağlayandır. Her türlü börtü böceği, kurdu, kuşu içinde barındırırlar. Bugün yok olmaya yüz tutan, ekolojik dengeyi tehlikeye sokan ormanların bulunduğu alanlarda yabani hayvanlar dahi büyük strese girmektedirler. Oysaki ormanların bol olduğu ve onların yaşam alanlarının kısıtlanmadığı yerlerde bu hayvanlar gayet mutlu ve herhangi bir sorun yaşamadan barınmaya devam etmektedir. Bizim en önemli oksijen kaynağımız, doğal afetleri önleyen en büyük engellerdir ormanlarımız. Çığları, heyelanları ve erozyonu ormanlar önleyendir. Organize Sanayi Bölgesinde 19712003 yılında kaybettiklerimizin anısına 1000 fidan diktik. Bin fidanı Bingöl’ün bin gölünden esinlendik. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu Fay hattının kesiştiği 1. derece deprem bölgesi ilimizde depremlere her daim hazırlıklı olmak ve önlem almak bizlerin birincil yapmamız gerekendir" dedi.

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