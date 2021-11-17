Bingöl Valisi Ekinci, Hemsball oynadı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Uluslararası Hemsball Federasyonu İl Temsilcisi ile birlikte Hemsball oynadı.
Vali Kadir Ekinci, Uluslararası Hemsball Federasyonu Bingöl İl Temsilcisi Bayram Şimşek’i makamında kabul etti. Oyun hakkında bilgilendirmelerde bulunan İl Temsilcisi Şimşek, Vali Ekinci ile Hemsball oynadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.