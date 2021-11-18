Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl Valisi Ekinci ile bir araya geldi

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Bingöl’e geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Bingöl’e geldi. Diyarbakır’dan karayolu ile Bingöl’e gelen Erbaş, Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Erbaş, valilik ziyaretinin ardından üniversitenin akademik yılı açılış programına katılacak.

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