Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Beşikten mezara kadar ilim herkese farzdır”

Bingöl’de üniversitenin akademik yılı açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İlim Çin’de de olsa gidiniz alınız. Beşikten mezara kadar ilim herkese farzdır, bütün Müslümanlara farzdır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Bingöl’e geldi. İlk olarak Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret eden şeref defterini imzaladı. Erbaş, valilik ziyaretinin ardından üniversitenin akademik yılı açılış programına katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra Vali Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Prof.Dr. Ali Erbaş, “İslam medeniyeti bir ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, bilgi ve hikmet medeniyetidir. Büyük bir ilmi intişaf gerçekleştiren İslam toplumu yedinci asırdan Rönesans’a kadar batılıların Rönesans ismini verdiği o zamana kadar 7 asırlık bir zaman zarfında bilimin bütün alanlarında insanlığın ufkunu aydınlatmış, teorik ve pratik boyutta hep ilmin öncüsü olmuştur. İnsanlık tarihinin ilim ve hikmet açısından en görkemli dönemi olan İslam medeniyetini anlamak oldukça önemli bir husustur. 7 kıtada İslam medeniyetinin çok güçlü izleri vardır. Her biriniz ilim için buraya geldiniz. İlme talip oldunuz. Talebe ilim peşinde koşan insan demektir. Hayatınızı ilim yolunda geçireceksiniz inşallah. Bu heyecanınızı ve azmini tebrik ediyorum. İlim Çin’de de olsa gidiniz alınız. Beşikten mezara kadar ilim herkese farzdır, bütün Müslümanlara farzdır” diye konuştu.

Üniversitelerin bilgi üreten merkezler olduğunu söyleyen Vali Kadir Ekinci ise “Malumunuz üniversiteler, akıl ve bilim rehberliğinde ‘bilgi’ üreten merkezlerdir. Üniversiteler, eşyanın tabiatını kavramada zihnimize boyut kazandıran, toplumun önünde yürüyen, yenilikçi yaklaşımlarla toplumsal sorunlara çözümler üreten, yolumuzu aydınlatan bilgi santralleridir. Bilim evreninde her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ve teknolojinin hızla ilerlediği bugünün dünyasında üniversiteler, çağın ruhunu yakalama yolculuğunda kilit rol üstlenen kurumlardır” dedi.

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