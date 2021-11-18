

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) -DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsanlık tarihinin ilim ve hikmet açısından en görkemli dönemi olan İslam medeniyetini anlamak oldukça önemli bir husustur. 7 kıtada İslam medeniyetinin çok güçlü izleri vardır" dedi.

Diyarbakır´dan kara yolu ile Bingöl´e gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Kadir Ekinci´yi makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, ziyaretinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi´nde gerçekleşen Bingöl Üniversitesi'nin akademik yılı açılış programına katıldı. Kur´an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, "İslam medeniyeti bir ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, bilgi ve hikmet medeniyetidir. Büyük bir ilmi intişar gerçekleştiren İslam toplumu 7'nci asırdan Rönesans´a kadar batılıların 'Rönesans' ismini verdiği o zamana kadar bilimin bütün alanlarında insanlığın ufkunu aydınlatmış, teorik ve pratik boyutta hep ilmin öncüsü olmuştur" dedi.

'BEŞİKTEN MEZARA KADAR İLİM HERKESE FARZDIR'

İnsanlık tarihinin ilim ve hikmet açısından en görkemli dönemi olan İslam medeniyetini anlamanın oldukça önemli bir husus olduğunu belirten Erbaş, "7 kıtada İslam medeniyetinin çok güçlü izleri vardır. Her biriniz ilim için buraya geldiniz. İlme talip oldunuz. Talebe ilim peşinde koşan insan demektir. Hayatınızı ilim yolunda geçireceksiniz inşallah. Bu heyecanınızı ve azmini tebrik ediyorum. İlim Çin´de de olsa gidiniz alınız. Beşikten mezara kadar ilim herkese farzdır, bütün Müslümanlara farzdır" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTE BİLGİ ÜRETEN MERKEZDİR'

Üniversitelerin bilgi üreten merkezler olduğunu konuşmasında dile getiren Vali Kadir Ekinci, "Malumunuz üniversiteler, akıl ve bilim rehberliğinde bilgi üreten merkezlerdir. Üniversiteler, eşyanın tabiatını kavramada zihnimize boyut kazandıran, toplumun önünde yürüyen, yenilikçi yaklaşımlarla toplumsal sorunlara çözümler üreten, yolumuzu aydınlatan bilgi santralleridir. Bilim evreninde her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ve teknolojinin hızla ilerlediği bugünün dünyasında üniversiteler, çağın ruhunu yakalama yolculuğunda kilit rol üstlenen kurumlardır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-11-18 17:58:22



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