Bingöl'de havalimanı personellerine KBRN eğitimi verildi

Bingöl’de havalimanı personellerine kimyasal, biyoloji, radyoloji ve nükleer (KBRN) eğitimleri verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021'in Afet Eğitim Yılı ilan edilmesinin ardından eğitimler, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda AFAD İl Müdürlüğü KBRN eğitmenleri, Bingöl Havalimanı personellerine yönelik tahliye, KBRN tehlikeleri ve arınma yöntemleri konulu eğitim verdi.

Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği vurgulandı.

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