Bingöl’de Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

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Bingöl’de Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Bingöl İl Jandarma tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, hizmet binasında yaşları 812 arasında değişen yarının büyükleri sevgili çocuklara çocuk hakları, trafik konularında bilinçlendirmek ve jandarmanın icra ettiği görevleri anlatabilmek, jandarmayı sevdirmek amacıyla konular hakkında çizgi film ve jandarmayı tanıtıcı 'Tim Jandarma' isimli çizgi film izletildiği belirtildi. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildiği kaydedildi.

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