Bingöl’de 'Eren-Kış' operasyonları sürüyor: PKK'lı teröristlere ait 6 sığınak imha edildi

Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen ErenKış3 ve ErenKış6 operasyonları kapsamında, bölücü terör örgütü PKK’ya ait 6 adet sığınak imha edildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde 19 Kasım 2021'de Genç ve Kiğı ilçesi kırsalında ErenKış3 ve ErenKış6 operasyonları kapsamında icra edilen 3 farklı operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında 18 farklı nokta ve 6 sığınakta mühimmat, el yapımı patlayıcı madde ve malzemenin ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, ''Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Operasyonlarda 1 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 10 kilogram amonyum nitrat, 19 adet mutfak tüpü, 5 adet piknik tüpü, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi'' denildi.
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