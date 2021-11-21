Bingöl'ün yüksek kesimlerine kar düştü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
Bingöl’ün kuzey ilçelerinden biri olan ve yılın yaklaşık 56 ayını kar altında geçiren Karlıova'da yüksek kesimlere kar yağdı. İlçede tepeler beyaza bürünürken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Bingöl'ün güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.