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Karamollaoğlu: "Bugünkü iktidar sahipleri imam hatip okullarının önünü açtı, başörtüsü diye bir problem kalmadı, müteşekkiriz" "Faydalı, doğru yapılanları elbette takdir de ederiz"

İHA

Karamollaoğlu: "Bugünkü iktidar sahipleri imam hatip okullarının önünü açtı, başörtüsü diye bir problem kalmadı, müteşekkiriz" "Faydalı, doğru yapılanları elbette takdir de ederiz"

Bingöl’de partisinin 5’inci Olağan Kongresi’nde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Faydalı, doğru yapılanları da elbette takdir de ederiz. Bugünkü iktidar sahipleri imam hatip okullarının önünü açtılar müteşekkiriz. Başörtüsü diye bir problem ülkemizde kalmadı müteşekkiriz, teşekkür ederiz elbette” dedi.
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Bingöl’de 5’inci Olağan Kongresi’ne katıldı. Bir otelde düzenlenen kongreye Karamollaoğlu’nun yanı sıra parti üyeleri katıldı.
Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, iktidarın bazı politikalarını eleştirdiklerini ama doğru yapılanı da takdir ettiklerini söyledi. Karamollaoğlu, “Biz bugünkü iktidarın bazı politikalarını eleştiriyoruz. Tutarsızlıktan dolayı eleştiriyoruz, bunu da şahsi bir baza da hiçbir zaman dökmüyoruz biz. Şahıslar fikirlerini değiştirebilirler, bugün belli bir fikri savunur insanlar, yarın o fikrin yanlış olduğunu anladıkları takdirde, başka bir fikri savunmaya başlarlar. Onun için bizim derdimiz şahıslarla uğraşmak değil, ilkelerle, ülkenin yönetiminde izledikleri politikalarla, bu politikalardan özellikle başarısız olduklarında vazgeçme noktasında iktidarı uyarmayı bir görev biliyoruz. Zaten dünyanın her yerinde de muhalefetin görevi de budur. Faydalı, doğru yapılanları da elbette takdir de ederiz. Bugünkü iktidar sahipleri imam hatip okullarının önünü açtılar müteşekkiriz. Başörtüsü diye bir problem ülkemizde kalmadı müteşekkiriz, teşekkür ederiz elbette. Bu ülkede birtakım yatırımlar yapıldı. Havaalanları neredeyse her ilimizde var, yollar, otoyollar, tüneller, köprüler yapıldı. Bunların yapılış tarzına, ihale tarzına itirazımız var ama bunların yapılmış olmasını hiçbir zaman tenkil etmeyiz. Ama bu noktada doğuya geldiğimiz zaman batıda bu kadar otoyollar, tüneller, köprüler inşa edilirken, biz buraya Diyarbakır’dan gelirken eğer o standartlarla uzaktan yakından alakası olmayan bir yoldan geliyorsak işte buna itiraz ederiz” dedi.

"Çalışana enflasyonun üzerinde bir ücret verirseniz zam yapmış olursunuz"
Enflasyona dair de açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, şu sözlere yer verdi:
“Enflasyon artık herkes biliyor. Enflasyonun Türkçesi doğrudan doğruya fiyatların artmasıdır. Para bolluğu diye geçer ama fiyatlar yükseldi biliyoruz ki enflasyon artıyor. Eğer enflasyon yüzde 40 ise siz çalışana bunun üzerinde bir ücret verirseniz zam yapmış olursunuz. Pahalılık yüzde 40, yüz lira alan adama dedin ki yüzde 39 zam yaptım sana. Ne manaya gelir bu? Bu adam önümüzdeki sene yüzde 2 fakirleyecek, fakirleşecek. Bizim vaadimiz var, bazen bize soruyorlar, gelirseniz ne kadar zam yapacaksınız? Enflasyonu bilmeden bir rakam söylesem bunun bir kıymeti olmaz ki. Eğer enflasyon yüzde 50 ise 3 bin lira alan bir adama yüzde 50 zam yaparsanız maaşı 4 bin 500’e çıkar ama siz ona zam yapmış sayılmazsınız. En az bir yüzde 10 daha koyacaksınız ki o zam olacak. Yani yüzde 50 değil yüzde 60 zam yapacaksınız.”

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