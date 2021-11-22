Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 2'si öğrenci, 3 yaralı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de öğrenci servis minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada, 2´si öğrenci, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 8.30 sıralarında Genç Caddesi Tugay kavşağında meydana geldi. Nazım Elhazar yönetimindeki 12 AR 580 plakalı öğrenci servis minibüsü ile Sedat Ağırbaş'ın kullandığı 32 YL 546 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada servisteki 2 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Ağırbaş itfaiye ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-11-22 09:55:38



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