Bingöl’de kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Yedisu ilçesindeki jandarma personelleri ve kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Yedisu ilçesinde jandarma komutanlığında görevli 50 personele ve ilçede ikamet eden 40 kadına, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması tanıtıldı. Jandarma personellerine ve kadınlara bilgilendirme broşürleri dağıtılarak, KADES uygulamasının telefonlara yüklenmesi sağlandı.

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