Bingöl’de 60 bin metrekarelik DSİ parkında çalışmalar sürüyor

Bingöl Belediyesi, 60 bin metrekarelik DSİ parkında çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, 60 bin metrekarelik devasa alanı ve bol yeşilliğiyle birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan DSİ parkında çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "DSİ parkında spor ve yürüyüş alanları, oyun ve oturma grupları, barbekü alanları, otopark, baybayan mescit, emzirme odaları, baybayan tuvalet yapımları hız kesmeden devam ediyor” denildi.

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