Bingöl’de jandarma personeline ve kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Solhan ilçesinde jandarma personeline ve kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 50 personele ve ilçede ikamet eden 40 vatandaşa Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kolluğun Sorumlulukları ve Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı. Personel ve vatandaşlara broşür dağıtılarak KADES uygulamasının telefonlara yüklenilmesi sağlandı.

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