Karlıova’da kar yağışı

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Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki yüksek kesimlere kar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar düştü. Yılın 56 ayını kar altında geçiren ilçedeki dağlar beyaza bürünürken, ilçe merkezinde ise yağmur etkisini sürdürdü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağışlı, yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve 1500 m ve üzeri yoğun kar yağışı şeklinde olacağı; Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir" denildi.

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