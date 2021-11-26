Yılın 5 ayını kar altında geçiren Karlıova beyaza büründü

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Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova, kar yağışıyla beraber tamamen beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yılın neredeyse 56 ayını kar altında geçiren ilçe sakinleri, yeni güne karla uyandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede çocuklar, doyasıya eğlendi.

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