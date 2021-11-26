Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Altekma: 1

Axa Sigorta Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Altekma Spor'u konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 31 galip ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkcı
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Turgay Doğan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Amel Dautefendic, Fatih Yörümez (L), Radzivon Miskevich, Ali Samet İcmegiz, Burak Hazırol (L)
Altekma: Enes Atlı, Kerem Yaman, Ertuğrul Gazi Metin, Hüseyın Sahin (L), Altay Demirci, Garkoroudı Khanı, Cafer Kirkit, Mehmet Özbek (L), Ömer Furkan Dur, Halil Dolaşık, Maksim Buculjevıc, Hugo Hamacher, Oguzhan Tarakçı Setler: 2517, 2517, 2225, 2519
Süre: 117 dakika (27, 25, 30, 35)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.