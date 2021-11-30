Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

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Aziz ÖNAL/GENÇ/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde hasta taşıyan ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hasta, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Hasta taşıyan ambulans, Genç Devlet Hastanesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanmanın olmadığı kazada ambulansta bulunan hasta, çağrılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2021-11-30 01:24:21



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