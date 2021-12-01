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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı, oto lastikçilerde yoğunluk arttı Sürücüler çıkma lastiklere rağbet gösteriyor

İHA

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı, oto lastikçilerde yoğunluk arttı Sürücüler çıkma lastiklere rağbet gösteriyor

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de bugün itibariyle zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Uygulamanın başlamasıyla kentteki birçok oto lastikçe yoğunluk artarken, araç sahiplerinin en çok çıkma lastiklere rağbet gösterdiği öğrenildi.
Ülke genelinde bugün itibariyle başlayan şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulamasıyla birlikte oto lastikçilerde de yoğunluk arttı. Uygulama öncesi lastikleri değişmeyen sürücüler, sabahın erken saatlerinde randevu alarak oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

"Kış lastiği canımızın sigortasıdır"
Bingöl’de yaklaşık 4 yıldır oto lastik işletmeciliği yapan Ümit Tuğunmuş, kış lastiğinin önemine dikkat çekti. Kış lastiğinin hem canın hem de aracın sigortası olduğunu belirten Tuğunmuş, "Bugün 1 Aralık, kış lastiği takma zorunluluğu geldi ticari araçlar için. Normal araç sahipleri için zorunluluk yok tabi ki ama biz her sürücüye kış lastiğini kullanmalarını öneriyoruz. Kış lastiği aracın sigortasıdır aynı şekilde canımızın da sigortasıdır. Kış lastiği kullanmayı her müşterimize öneriyoruz" dedi.
Eksi 7 derecede yazlık lastiklerin işlevini yitirdiğini belirten Tuğunmuş, "Şu an kar yağmasını bekleyen müşterilerimiz var, kar düştükten sonra takacağım diye hareket ediyorlar, bu yanlış. Gece olduğu zaman don olayları ile karşılaşıyoruz. Eksi 7 derecenin altına indiğinde yaz lastiği özelliğini yitirir. Bundan ötürü herkese kış lastiğini takmalarına davet ediyoruz. Bizlerde de zaten yoğunluk başladı" diye konuştu.

"Çıkma lastiklere bir rağbet var"
Lastik fiyatlarındaki artıştan dolayı sürücülerin çıkma lastiklere rağbet gösterdiğini vurgulayan Tuğunmuş, sıfır lastik kullanılması gerektiğini vurguladı. Tuğunmuş, "Biz istiyoruz ki herkes randevu ile gelsin. Gelmeden önce arasınlar, biz de hazırlığımızı ona göre yapalım. Sabah erken saatlerde açtık iş yerini, durmadık hiç. Kış lastiğine vatandaşlarımız ceza olayı olarak bakıyor, kesinlikle yanlış bu. Cezadan korktukları için takanlar var. Can güvenliği için kış lastiği takın diyoruz. Geçen seneye oranla da kış lastiği fiyatları arttı. Biz tabi sıfır lastikten yanayız ama çıkma lastiklere bir rağbet var. Çıkma lastik kullanıyor çoğu müşterimiz. Biz her zaman sıfır lastikten yanayız” şeklinde konuştu.

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