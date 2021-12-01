Bingöl´de teröristlerin 3 odalı sığınağı imha edildi

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesi kırsalında, 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 odalı sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Genç kırsalında düzenlenen 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında, 29 Kasım'daki arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı 3 odalı sığınak tespit edildi. Sığınakta; 20 kilogram amonyum nitrat, 10 av tüfeği fişeği, tıbbi malzemeler ve yaşam malzemeleri bulundu. Güvenlik güçleri, sığınağı içindeki malzemelerle birlikte imha ederek, kullanılamaz hale getirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-12-01 10:35:53



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