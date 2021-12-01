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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de 3 odalı sığınakta çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

İHA

Bingöl’de 3 odalı sığınakta çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Bingöl’de jandarma tarafından yürütülen Eren Kış6 operasyonları kapsamında Genç ilçesi kırsalında 3 odalı bir sığınakta bölücü terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 29 Kasım 2021 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında ERENKIŞ6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 2 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette ve 3 odalı 1 sığınakta; 20 kilo amonyum nitrat, 10 adet av tüfeği fişeği, 19 adet mutfak tüpü, piknik tüpleri, 32 adet pil, muhtelif tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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