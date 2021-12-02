Bingöl'de muhtarlar çalıştayı düzenlendi

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde Muhtarlar Çalıştayı düzenlendi.
Bingöl İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Uyummahalle buluşmaları” kapsamında muhtarlar çalıştayı ve istişare toplantılarının altıncısı Yedisu ilçesinde düzenlendi. Toplantıda yabancılar ile ilgili iş ve işlemler, doğru bilinen yanlışlar, yabancıların hak ve hizmetlere erişimi, yükümlülükleri, düzensiz göç ile mücadele ve bu kapsamda alınan sınır güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
Sunumun ardından muhtarlar ile uyum süreci ile ilgili mahalle ve köylerinde yaşamış olduğu sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin istişare oturumu gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.