Bingöl’de 6 odalı sığınak imha edildi

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Bingöl’de devam eden ErenKış6 operasyonları kapsamında bölücü terör örgütü PKK’ya ait 6 odalı sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Bingöl ili merkez ilçesi kırsalında ErenKış6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 2 ayrı noktada eski bir depo toprağa gömülü vaziyette ve 6 odalı 1 sığınakta, 2 adet piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

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