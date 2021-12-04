Solhan’da pikap takla attı: 1 yaralı

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Bingöl’ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan pikap takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Solhan şehir çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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