Genç’te ev yangını

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Bingöl’ün Genç ilçesinde bir evde çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çamlıca Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobanın borusundan çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Durumu fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

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