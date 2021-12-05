Bingöl'de kaçak kazıya 4 gözaltı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL´ün Solhan ilçesi kırsalında kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Solhan ilçesi kırsalında 4 şüphelinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonda şüpheliler, kullandıkları kazı malzemeleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-12-05 13:58:34
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