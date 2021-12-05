Bingöl’de kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Solhan ilçesi kırsalında icra ettiği önleyici kolluk faaliyeti esnasında 4 Aralık tarihinde Solhan ilçesi kırsalında 4 şahsın kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler, suçta kullandıkları 1 adet hilti, 2 adet hilti ucu, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet sökücü demiri ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili adli işlemler devam ediyor.

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