Bingöl’de terör örgütüne ait sığınak imha edildi

Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen ErenKış6 operasyonu kapsamında bir sığınak ve içindeki mühimmat imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 06 Aralık 2021 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında ErenKış6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 2 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette ve 1 sığınakta; mavi jelikan içerisinde 183 adet 7,62 mm çapında fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

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