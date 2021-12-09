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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 Bingölspor, Çınar Belediyespor’u ağırlayacak

İHA

12 Bingölspor, Çınar Belediyespor’u ağırlayacak

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden 12 Bingölspor, hafta sonu Çınar Belediyespor’u kendi evinde konuk edecek.
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele veren Bingöl temsilcisi 12 Bingölspor’da hedef bir üst lige çıkmak. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve maç eksiği ile 3’üncü sırada yer alan 12 Bingölspor, pazar günü Şehir Stadyumu'nda Çınar Belediyespor’u ağırlayacak.
Hedeflerinin şampiyon olup bir üst lige çıkmak olduğunu vurgulayan 12 Bingölspor Teknik Direktörü Saadettin Özer, “Başkanlarımız bu sene bizi uygun gördü ve takımın başına getirdi. Eskiden oynadığım takımın şu an hocalığını yapıyorum. Hedefimiz olan 3. Lig'e Allah nasip ederse bu sene emin adımlarla yürümek istiyoruz. Başlangıç sürecinde bir sıkıntı yaşadık ama şu an için bir sıkıntımız yok ve en kısa sürede toparlamayı bildik. Gerek futbolcularımız gerek yönetim elimizden geldiği kadarıyla bu takımı üst lige çıkartmak istiyoruz. Taraftarlarımızın da tribünü doldurmalarını istiyoruz. Bizim hedefimiz 3. Lig ve Allah’ın izniyle bu takım bu sene o lige çıkacaktır. Hafta sonu önümüzde önemli bir maç ve onu da kayıpsız atlatıp önümüze bakacağız” şeklinde konuştu.
Hafta sonu önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan takım kaptanı Arda Şahin, “Bu sene Bingölspor ile şampiyon olmak istiyoruz. Bu hafta önemli bir maç ve galip gelirsek hak ettiğimiz yeri alacağız. Bingöl halkına şampiyonluğu yaşatmak ve üst liglere çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk, Bingöl halkı bizimle olsun” dedi.
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini aktaran futbolcu Mustafa Özkaya ise, “Buradaki hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah bizim için yolun sonu şampiyonluk olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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