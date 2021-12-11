Bingöl’de yetiştiricilere yüzde 60 hibeli süt soğutma tankı dağıtıldı

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, yetiştiricilere yüzde 60 hibeli süt soğutma tankı dağıtıldı.

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan ve kabul edilen “Bingöl İlindeki Süt Sığırı İşletmelerine Süt Soğutma Tankı Verilmesi” projesi kapsamında, kentteki yetiştiricilere yüzde 60 hibeli 20 adet süt soğutma tankı verildi.

Süt soğutma tankı dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, son yılların en büyük özel sektör yatırımı olan ve tam kapasiteye ulaştığında Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük hayvancılık işletmesi olacak olan entegre tesislerinin Bingöl'de kurulmasıyla birlikte kentin kalkınma modelini tarım ve hayvancılık olarak belirlendiğini söyledi. Bahadır, "Bu konuda ilimizde özellikle süt sığırcılığına yönelim başlamıştır. Bu nedenle ilimizin süt sığırcılığı altyapısının güçlendirilmesi adına son yıllarda önemli projeler gerçekleştirilmektedir. Bu projelerden bahsedecek olursak, öncelikle yem bitkisi yetiştiriciliği alanında yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsetmek istiyorum. İlimizin gelişen süt sığırcılığın ihtiyacı olan kaliteli kaba yem üretiminin artırılması için yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirerek özellikle süt sığırcılığının olmazsa olmazı olan silajlık mısır üretiminde ilimizin üretimini 3 yılda 16 bin 313 tondan 53 bin 882 tona çıkardık. Aynı zamanda bir ilki gerçekleştirerek 2020 yılında il dışına ilk kez silajlık yem satışı gerçekleştirdik. Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle Bingöl İli Süt Sığırcılığı Fizibilite Raporunu hazırlattık. Bu rapor doğrultusunda, ilimizde daha önceki yıllarda kurulmuş ve atıl durumda olan günlük toplam süt toplama kapasitesi 102,5 ton olan 21 süt toplama merkezinin rehabilitasyonunu tamamlayarak faaliyete geçirdik. Yine fizibilite raporu doğrultusunda, günlük toplam süt toplama kapasitesi 23 ton olan 10 yeni süt toplama merkezini Fırat Kalkınma Ajansı destekli 'Sütün Bereketiyle Kırsal Kalkınma Projesi' kapsamında kurduk. Yine sütün soğuk zincirle hijyenik olarak sanayiye aktarımının sağlanması amacıyla son 3 yılda 423 adet süt sağım makinesi ile 22 adet süt soğutma tankı dağıtımını gerçekleştirdik. Bugün de burada 20 adet süt soğutma tankını, yüzde 60 hibe ile yetiştiricilerimize teslim ediyoruz. Ben tüm bu yatırımların ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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