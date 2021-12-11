Bingöl’de araç duvara çarptı: 3 yaralı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D300 karayolları üzeri Muş yolu Solhan şehir çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. idaresindeki 12 AF 310 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan A.F., A.K.F., S.U.F. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedbir amaçlı Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.