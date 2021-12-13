Bingöl'de 20 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen Eren Kış6 operasyonu kapsamında 20 kilogram amonyum nitrat, 4 adet mutfak tüpü, 10 pil şarj cihazı, 4 adet şarjlı pil, 200 metre uzunluğunda kablo ve muhtelif malzeme ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında Eren Kış6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 20 kilogram amonyum nitrat, 4 adet mutfak tüpü, 10 pil şarj cihazı, 4 adet şarjlı pil, 200 metre uzunluğunda kablo ve muhtelif malzemenin ele geçirildiği belirtildi. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemelerin imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.