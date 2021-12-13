Bingöl'de ele geçirilen PKK mühimmatı imha edildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-Kış 6' operasyonunda ele geçirilen EYP yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Aralık'ta Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Eren-Kış 6' operasyonu devam ediyor. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette EYP yapımında kullanılan 20 kilo amonyum nitrat, 10 pil şarj cihazı, 4 şarjlı pil, 200 metre uzunluğunda kablo ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Malzemeler yerine imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-12-13 12:20:50
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