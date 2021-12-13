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Bingöl'de ele geçirilen PKK mühimmatı imha edildi

DHA

Bingöl'de ele geçirilen PKK mühimmatı imha edildi


Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-Kış 6' operasyonunda ele geçirilen EYP yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Aralık'ta Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Eren-Kış 6' operasyonu devam ediyor. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette EYP yapımında kullanılan 20 kilo amonyum nitrat, 10 pil şarj cihazı, 4 şarjlı pil, 200 metre uzunluğunda kablo ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Malzemeler yerine imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-12-13 12:20:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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