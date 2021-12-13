Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı, AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ahmet Gargılı isimli vatandaş, köy kırsalındaki kayalıklarda mahsur kaldı. Kayalıklardan inemeyen Gargılı'nın haber vermesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kayalıklarda mahsur kalan Gargılı'yı kurtardı.

Korku yaşadığını söyleyen ve ekiplere teşekkür eden Gargılı, “Hepinizden Allah razı olsun. Bayağı bir korku yaşadık ama sonunda kurtulduk. Allah herkesten razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.