Evine kestirme yoldan gitmek isteyince kayalıklarda mahsur kaldı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde evine kestirme yoldan gitmek isterken kayalıklarda mahsur kalan Ahmet Gargılı, AFAD ve jandarma ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde bulunan evine, kestirme yoldan gitmek isteyen Ahmet Gargılı, kayalıklarda mahsur kaldı. Gargılı, telefonla jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Ahmet Gargılı kayalıklardan indirildi.

Mahsur kalınca büyük korku yaşadığını söyleyen Gargılı, "Bayağı bir korku yaşadık ama sonunda kurtulduk. Allah herkesten razı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-12-13 15:23:47



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