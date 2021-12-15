Bingöl’de toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi Jelikan içinden roketatar ve binlerce fişek çıktı

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Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen ErenKış6 operasyonları kapsamında, bölücü terör örgütü PKK’ya ait gömülü vaziyette roketatar ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 14 Aralık 2021 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında ErenKış6 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette; 1 adet jelikan içerisinde 1 adet AK47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 4 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, bin 500 adet 7,62x39 milimetre fişek, 960 adet 7,62x54 milimetre fişek, 130 adet 5,56x45 milimetre fişek, 2 adet Zagros şarjörü, 17 adet Kalaşnikov Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet 8x25 keskin nişancı dürbünü. 10 adet elektrikli fünye, 1 adet 150’ lik bixi mayonu, 4 adet AK47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği şarjör kütüklüğü, 1 adet lazer metre, 1 adet manometre ve 3 adet palaska ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

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