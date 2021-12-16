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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöllüler asgari ücreti değerlendirdi

İHA

Bingöllüler asgari ücreti değerlendirdi

Bingöl’deki vatandaşlar yüzde 50 civarında artış gösteren asgari ücreti değerlendirdi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de çalışanların gözü kulağı, bugün açıklanan asgari ücretteydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıklamasının ardından Bingöl’deki vatandaşlar rakamı değerlendirdi. Açıklanan rakamın işçiyi rahatlattığını belirten esnaflardan Hayri Dursun, "Asgari ücret açıklandı ve bir nebze de olsa vatandaşı rahatlattı. Ama işveren konusunda biraz sıkıntılı oldu. Devletimiz SGK primlerinde bir destek verirse gayet iyi olur diye düşünüyorum. Asgari ücrete yüzde 4550 civarında bir zam yapıldı. Bu yeni ücret gayet iyi bir rakamdır. Bence kimsenin beklemediği bir rakamdı yani. Herkes daha düşük beklerken Cumhurbaşkanımızın bu konudaki duyarlılığını gördük. 4 bin 250 küsura çıkardı, bu gayet iyi oldu" dedi.
Beklentilerinin 5 bin lira olduğunu aktaran çalışan Serhat Bürkük ise, "Asgari ücret 4 bin 250 olarak açıklandı. Hükümetimizden bunu 5 bin yapmasını isterdik. Şimdiki hayat şartlarına göre az görünüyor ama yine iyidir diyebiliriz. Şimdiki şartlara göre normaldir” şeklinde konuştu.

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