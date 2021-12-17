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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Solhan'da “Engelleri Aş, Hayata Katıl” etkinliği düzenlendi

İHA

Solhan'da “Engelleri Aş, Hayata Katıl” etkinliği düzenlendi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından “Engelleri Aş, Hayata Katıl” etkinliği düzenlendi.
Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, “Engelleri Aş, Hayata Katıl” etkinliği düzenledi. Etkinliğe Kaymakam Muhammed Çetin, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Kurum Müdürü Seyfettin Özdemir ile engelli bireyler ve aileleri katıldı. Etkinlik kapsamında özel bireylerle sohbet edilerek müzik dinletisi yapıldı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum Müdürü Seyfettin Özdemir, “Müdürlüğümüz olarak özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata katılımlarını önemsiyor, bu konuda çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Meslek elemanlarımız yapmış oldukları hane ziyaretlerinde özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatlarını aktif hale getirmek, kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmesi gerektiği konusundaki fikirlerini benimle paylaştı. Meslek elemanlarımız ile birlikte özel gereksinimli bireylerimiz ile bir araya gelip tanışabileceğimiz, eğlenceli vakit geçirebileceğimiz bir etkinlik organize ettik. Etkinliğimizde yerel sanatçılarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz ile türküler söyledik, sohbet ettik. Tüm katılımcılarımız programımızdan memnun kaldıklarını ifade ederek tekrarlanması yönünde istekte bulundular. Bizler de bu isteklere duyarsız kalmayarak benzer etkinliklerimizi ara vermeden devam ettirmeye gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza canı gönülden hizmet sunmak amacı ile mesai saatleri gözetmeksizin her an hazır bulunan personellerime, tüm etkinliklerimizde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, her daim yanımızda olan, programımıza katılım sağlayarak özel gereksinimli bireylerimiz ile yakından ilgilenen başta Kaymakamımız Muhammed Çetin ve Belediye Başkanımız Abdulhakim Yıldız olmak üzere katılım sağlayan kurum amirlerimize teşekkür ederim” dedi.

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