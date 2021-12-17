Bingöl’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Genç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 12 AAJ 326 plakalı otomobil ile 01 VS 618 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve trafik ekiplerine bildirdi. İki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.