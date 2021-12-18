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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlıova’da yağan kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

İHA

Karlıova’da yağan kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yağan kar, belediye ekiplerince kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.
Bingöl’ün yüksek rakımlı kuzey ilçesi Karlıova’da önceki gün etkisini gösteren kar, yer yer 20 santimetreyi aştı. Cadde ve sokaklarda biriken kar için harekete geçen belediye ekipleri, kepçelerle topladığı karı kamyonlarla ilçe dışına taşımaya başladı. Kış ayının geç geldiğini söyleyen ancak hazırlıklı olduklarını belirten Karlıova Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl, 4 adet kepçe ve 2 adet kamyonun çalıştığını söyledi. Bingöl, “Bu sene kış biraz geç geldi ama beklediğimiz bir kardı. Herhangi bir sıkıntımız yok, hazırlıklıydık zaten. Bütün hazırlıklarımız tamamdı. 4 kepçemiz, 2 kamyonumuz var. Zaten başladık kepçe ve kamyonlarla karı ilçe dışına taşıyoruz. Temizliğimize devam ediyoruz, inşallah bir sıkıntımız olmaz. Dedikleri gibi, kar bu memleket için gerçekten berekettir. Geçen yıl az yağdı, ciddi anlamda bir kuraklık yaşadık. Bu sene çok yağacağa benziyor” şeklinde konuştu.
İlçede çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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