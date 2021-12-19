Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı

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Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle BingölErzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı.

Ülkenin birçok ilinde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisini gösterdiği Bingöl Erzurum karayolunun 015 kilometresinde tipi meydana geldi. Kar ve tipi nedeniyle karayolu tırların geçişine kapatıldı.

Tipinin ardından uyarı yapan Bingöl Valiliği, “Sürücülerimizin dikkatine, BingölErzurum karayolunun 015 km'leri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.45'te tır geçişlerine kapatılmıştır” şeklinde açıklama yaptı. Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri tarafından bölgede çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

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