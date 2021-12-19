Bingöl'de 130 köy yolu kardan kapandı (2)

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BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLU TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği, Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova-Erzurum arasındaki 15 kilometrelik bölümünün yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-12-19 17:58:45



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