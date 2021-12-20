Bingöl’de kar esareti, 175 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’de birkaç gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 175 köy yolu ulaşıma kapanırken, Karlıova ilçesinde ise kar 50 santimetreyi aştı.

Doğu Anadolu’nun birçok ilinde olduğu gibi Bingöl’de de hava sıcaklıkları düştü, kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yer yer yarım metreyi aşan olan kar nedeniyle, 175 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının en fazla olduğu ilçelerden olan bin 940 rakımlı Karlıova ilçesi kara gömüldü. İlçeye bağlı 30 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenilirken, ilçede eğitimi de bugün ara verildi. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için kent genelinde 11 ekip, 19 greyder, 3 kar küreme, 2 kar savurma ve 15 loder ile çalışma başlatıldı.

Öte yandan kar yağışı bir taraftan çile olurken, bir taraftan da çocuklara da eğlence oldu. Merkeze bağlı Gökçeli köyündeki kar yağışının ardından çocuklar, kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

Kar yağışının eski yıllardaki gibi yağdığını dile getiren vatandaşlardan Ahmet Kanat, “23 gündür Karlıova’ya yakışır bir şekilde kar yağışı var. Yarım metreyi geçti kar yağışı. Bu yağış bu memleket için çok iyi bir şey. Geçen sene pek yağmadı, Karlıova’da sıkıntılar oldu. Bu kar eski senelerde olduğu gibi yağıyor ve inşallah böyle devam eder. Hayvanlarımıza sahip çıkalım. Yazın işimize geldiği gibi kullanıyoruz at olsun, eşek olsun. Kışın ise sokağa salıyoruz. Bu bir dur diyelim” dedi.

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