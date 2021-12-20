Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı



Ahmet ÇÖTELİBülent TEMİZ/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi ile Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karlıova'da eğitime 1 gün ara verildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 25, Elazığ'da da 21 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı Karlıova'da eğitime 1 gün ara verildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediyelere bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Erzurum-Bingöl kara yolunun kapanmaması için vardiyalı olarak sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.

'AÇILAN YOL TEKRAR KAPANIYOR'

Karlıova'da kar yağışının bu kış çok fazla olduğunu belirten bölge halkından Behçet Bingöl, "5-6 gündür kar yağışı devam ediyor. Son 7 yıldır böyle bereket görmedik. Karlıova'ya yakışan bir kar var. Açılan yol tekrar kapanıyor" dedi.

Kenan Harmancı ise "Bizim için kar iyidir ve berekettir. Geçen seneye göre bu yıl fazla kar yağdı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Ahmet ÇÖTELİ, Bülent TEMİZ

2021-12-20 12:57:04



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