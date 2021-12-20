Bingöl'de kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı

Bingöl'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl Solhan Karayolu’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, K.B. idaresindeki otomobil, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.