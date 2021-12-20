Karlıova’da ayağı kırık at tedavi altına alındı

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ayağı kırık at, tedavi altına alındı.

Karlıova ilçesi kırsalında bir atın ayağının kırık olduğunun bildirilmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Yoğun kar altında donmak üzere olan at, bulunduğu yerden alan ekipler, barınağa götürerek tedavi altına aldı.

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