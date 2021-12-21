Karlıova'da evler kara gömüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bülent TEMİZ-KARLIOVA,(DHA)-BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken kar kalınlığı yükseklerde 1 metreye ulaştı. Tek katlı evlerin bazıları ile araçlar karda görünmez hale geldi.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, hayat durma noktasına geldi. 2 gündür eğitime ara verilen ilçede bazı tek katlı evler ve araçlar neredeyse kara gömüldü. Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, açılan Erzurum-Bingöl kara yolunda zincirsiz araçların geçişlerine izin verilmiyor. İlçede yaşayan Bilal Karabulak, tek katlı evlerin neredeyse kara gömüldüğünü belirterek, "Kış boyunca karla mücadelemiz devam edecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2021-12-21 13:32:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.