Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

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Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma ekiplerince 30 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yedisu trafik ekipleri, Yatılı Bölge Okulunda yaşları 1114 arasında değişen 30 öğrenciye trafik konusunda eğitim verdi. Eğitim sonrası çocuklara jandarma trafik boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verildi.

Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

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